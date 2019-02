Pour échapper aux virus de l'hiver, pensez au cache-nez

publié le 09/02/2019 à 04:32

Pour Frédéric Saldmann, les caches-nez devraient être remboursés par la Sécurité sociale, même s'il n'a pas été tricoté par maman. On a découvert qu'en cette période de grippe et de rhume, les rhinovirus se développaient plus à 33 degrés au froid. Et nos défenses immunitaires, à 33 degrés, elles partent au quart de tour.



Si vous mettez un cache-nez, on est à 37 degrés et le système immunitaire pour combattre ces virus est beaucoup plus performant. Autre avantage du cache-nez : on respire un air plus chaud et pour les personnes qui ont des artères coronaires un peu fragiles, cela évite que ça coince un petit peu.

Conclusion : vous serez moins souvent malade par rapport à ces virus et d'autre part vous aurez aussi moins de problèmes vasculaires. Donc le cache-nez, le docteur Saldmann vote pour car c'est très utile. Il faut toujours en avoir un quand il fait froid.