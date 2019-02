publié le 01/02/2019 à 16:10

Avec des ressentis de -34 à -51 degrés causés par un vent polaire venu de l’Arctique, les autorités sont poussées à employer les grandes manœuvres et mettre en place des mesures d’urgence, parfois sur un ton humoristique, pour protéger les populations les plus fragiles.



La police de McLean, une ville située au nord de la Virginie, estime que le véritable coupable de cette vague de froid n'est autre qu'Elsa, l'héroïne de la Reine des neiges. La princesse a été neutralisée par les autorités, qui ont également appelé la population à "annuler les activités criminelles".

"En raison du froid extrême, toutes les activités criminelles et les actes de stupidité ont été annulés. Même Elsa a été arrêtée jusqu’à nouvel ordre. Je vous remercie de votre attention et de votre compréhension à ce sujet. Avec tout le respect que je vous dois, le département de police de McLean".

Le shérif de McCracken, un comté situé dans l'État du Kentucky qui compte plus de 65.000 habitants, a quant à lui demandé aux criminels de se montrer compréhensif de la situation. Sur Facebook, il leur a demandé de rester chez eux : "Il fait trop froid pour commettre un crime ! Criminels, restez chez vous et regardez Netflix. Pour l'amour des ours polaires, ne sortez pas!".