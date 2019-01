Froid : choisissez bien vos trois couches de vêtements, conseille Michel Cymes

publié le 29/01/2019 à 09:07

L’idéal pour se protéger du froid, surtout quand on travaille en plein air, c’est de porter trois couches de vêtements : l'une respirante, l’autre isolante et la troisième protectrice.



La première couche, celle qui est en contact avec la peau, doit permette l’évacuation de la transpiration. Si ce n’est pas le cas, votre vêtement sera humide. Conséquence, vous ne vous sentirez pas au sec et à la moindre rafale de vent, ou dès lors que vous serez moins actif, le froid vous glacera les os.

Attention, ces vêtements ne doivent pas être en coton parce que le coton, bien qu'ultra confortable quand les températures sont clémentes, boit l’humidité et met des heures à sécher. Mieux vaut donc s’orienter vers ce qu’on appelle les sous-vêtements techniques. L’idéal est qu’ils soient en matière synthétique et très proches du corps. S’ils vous boudinent un peu, ce n’est pas grave.

La couche isolante

Après la couche respirante, la couche isolante. Cette couche intermédiaire va vous permettre de rester bien au chaud ou, en tout cas, d’en avoir la sensation. L’alternative est assez simple : soit vous optez pour une polaire, soit vous optez pour la doudoune remplie de duvet (si possible synthétique, parce qu’on n’est pas là pour plumer les oiseaux. Il suffit de vérifier qu’il est bien indiqué, sur l’étiquette, 100% polyester ou 100% polyamide).



Pour transférer l’humidité due à la transpiration vers l’extérieur, la polaire est un peu plus efficace que la doudoune mais la doudoune protège un peu mieux du froid. Donc à vous de voir, en fonction de vos activités et de la température. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la doudoune sans manche : elle est très tendance mais elle ne protège pas vos bras.

La couche protectrice

Reste la dernière couche, la troisième. Elle doit être protectrice contre le vent mais aussi contre la pluie, contre la neige, contre le brouillard qui, lui aussi, vous refroidit. Votre anorak, quel qu’il soit, fera l’affaire mais si vous en avez les moyens, investissez un peu dans quelque chose d’un peu plus "technique" comme Gore Tex, Omni-Dry ou eVent.



Pour le bas, le bon vieux collant sous le pantalon reste une valeur sûre, au risque de faire dégringoler votre sex-appeal de 500 places. Pour le reste, gants, bonnets, écharpes, cagoules, bandeaux pour protéger les oreilles, ne vous privez de rien qui puisse vous protéger du froid et notamment les extrémités et surtout, faites en sorte d’être toujours en mouvement.



C’est une évidence mais il n'est pas inutile de le rappeler : bouger, ça réchauffe naturellement. S'il le faut, n'hésitez pas à faire des gestes inutiles avec vos doigts, vos mains, vos orteils ou vos chevilles : ça favorise la circulation du sang et donc le réchauffement.