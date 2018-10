Le sauna préserve de l'hypertension artérielle

publié le 16/10/2018 à 12:30

"Le tueur silencieux". Voilà l'autre nom de l'hypertension artérielle, cette pathologie qui est la première cause de l’infarctus, du myocarde ou de l'AVC. Les symptômes sont invisibles, discrets dans le meilleurs de cas : maux de têtes, vestiges, palpitations. Contre ces symptômes, le sauna peut être d'une grande efficacité.



La chaleur du sauna permet aux vaisseaux sanguins de se dilater et au sang d'affluer abondamment vers la peau. C'est ce phénomène qui permettrait de réduire la pression artérielle selon des chercheurs finlandais qui ont réalisé une étude de plus de deux décennies.

Ces études partent d'un groupe d'hommes sans problèmes d'hypertension, qui vont au sauna de 1 à 7 fois par semaine. 22 ans plus tard, on s'aperçoit que la maladie touche plus volontiers les petits consommateurs de sauna, pour ceux qui ont l'habitude d'y aller tous les jours ou presque, le risque est diminué de moitié.

En Finlande, c'est une pratique culturelle, il y a plus de 3 millions de saunas pour 5,3 millions d'habitants. Pour tous ceux qui souffrent d'hypertension artérielle et qui souvent ne le savent pas, il existe des gestes d'hygiène pour tenir la maladie éloignée, ne pas fumer, manger 5 fruits et légumes par jours, limiter le sel et l'alcool où encore pratiquer une activité physique régulière.