Crédit : iStock / Getty Images Plus

La gastro-entérite est de retour, comment savoir si on l'a ?

publié le 04/01/2020 à 20:40

Dans le lot des maladies hivernales, la gastro-entérite est sans doute l'une des plus inconfortables. Si l'on voit de nombreuses personnes tousser, se racler la gorge et éternuer, il faut se méfier. Car la gastro-entérite se propage sur l'ensemble de la France. Le nombre de diarrhées aiguë sont en augmentation sensible ces dernières semaines, comme le remarque le réseau Sentinelles.

La dernière semaine de 2019, 289 cas ont été constatés chez les médecins pour 100.000 habitants. On trouve les incidences les plus élevées dans le Grand Est, en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine. C'est nettement plus que cet automne.

La gastro-entérite se remarque par une manifestation de diarrhée aiguë, qui apparaît soudainement. L'infection, due à des virus, bactéries ou d'autres parasites, apparaît après 24 à 72 heures d'incubation. Vos selles sont plus fréquentes (plus de trois fois par jour) et deviennent molles ou liquides. La diarrhée peut s'accompagner de nausées, de douleurs abdominales ou d'une fièvre. Si votre enfant vomit, ne paniquez pas.

Lavez-vous régulièrement les mains

Une gastro-entérite virale dure généralement moins de trois jours sans traitement. Une diarrhée bactérienne ou parasitaire nécessite un traitement antibiotique et guérit généralement après une à deux semaines d'évolution.

Pour éviter les contaminations, il est recommandé de bien se laver les mains, plusieurs fois par jours, d'éviter de les porter à la bouche. Les fruits et légumes doivent être bien nettoyés voire cuits. Lorsque vous êtes malades, faites attention à la déshydratation et à manger suffisamment pour vous remettre plus rapidement. Il est aussi important d'aérer régulièrement sa maison pour éviter l'accumulation de miasmes.

Carte de la répartition de diarrhées en France sur la dernière semaine de décembre Crédit : Sentinelles