La plupart du temps, nous connaissons l'origine des brûlures d'estomac. Hormis les causes génétiques et l'âge, il est possible et simple d'intervenir sur nombre de facteurs comme le tabac, l'alcool, le surpoids, voire la prise de certains médicament.

Certes, il est difficile de change son mode de vie du tout au tout en quelques jours... Mais il est toutefois possible de modifier progressivement les comportements qui vont donner ces sensations désagréables.

Près d'un adulte sur quatre souffre en France de brûlures d'estomac. Pour ceux qui sont concernés, il faut se pencher sur le contenu de votre assiette.

Mais avant cela, il faut vous assurer que c'est bien de brûlures d'estomac dont vous souffrez. Ce n'est le cas que si vous avez un petit peu mal en bas à gauche, sous les côtes, devant l'estomac ou que vous avez des remontées acides (les reflux gastro-œsophagiens) qui vous brûlent un peu derrière la poitrine.

Utilisez votre expérience

Être attentif à ce que l'on ingère peut diminuer, voire faire disparaître les brûlures d'estomac, en évitant par exemple les matières grasses. En effet, quand la nourriture est trop grasse, la digestion est trop lente et dès lors on s'expose à des reflux. Côté graisse, celle des poissons sera toujours meilleure que celle des chips...

Repérez aussi si un aliment vous donne de manière automatique des brûlures. Dans ce cas-là, bannissez-le de votre alimentation. Les facteurs de risques sont propres à chaque personne.

Cela n'empêche pas certains produits d'être souvent cités, comme la menthe, les tomates, les agrumes (citron, orange ou pamplemousse)... Des épices comme le poivre sont aussi réputées pour mettre le désordre dans les estomacs. Si vous souffrez de brûlures d'estomac, essayer de limiter votre consommation de ces aliments.

Dans votre verre, on oublie l'alcool et les boissons gazeuses. Les bulles ont l'avantage de remplir l'estomac, donc d'être "coupe-faim", mais le gaz peut provoquer des reflux, et donc des brûlures d'estomac.