publié le 11/09/2018 à 12:54

Le vomissement n'est agréable pour personne. Mais il nous rend encore plus fébrile quand c'est un enfant qui est concerné.



Tous les parents ont eu, à un moment ou à un autre, à vivre ce genre de scène. Il n'y a rien de plus fragilisant. On se demande quand ça va s'arrêter, et on trouve toujours que ça met toujours trop de temps. Donc si ça vous arrive demain, la première consigne est de ne pas paniquer, et accessoirement de vous souvenir de ce qui suit.

La première chose à faire quand on est dans un enfant en pleine crise, c'est de se demander si c'est un récidiviste. Vomit-il régulièrement sans que cela semble avoir de l'influence sur son appétit ? Ce peut-être à cause d'une anomalie.

Nous avons, à la sortie de l'estomac, un muscle qui s'appelle le pylore. S'il est un peu trop volumineux, l'enfant souffre de la "sténose du pylore". Cela se traduit par des vomissements. Il faut consulter.



En général, il faut en passer par une échographie pour que le diagnostic soit confirmé. Ensuite c'est au chirurgien de jouer. Il va ouvrir un petit peu de manière à faciliter le passage de l'estomac à l'intestin.



Fièvre ou pas ?

Mais attention : qui dit vomissement répété ne dit pas systématiquement "sténose du pylore". Votre enfant peut aussi simplement réagir parce que le biberon est mal dosé ou parce qu'il est intolérant aux protéine qui se trouvent dans le lait de vache. Dans ce cas évidemment, pas d'opération.



Pour ceux qui vomissent de manière irrégulière, la question à se poser c'est : est-ce que l'enfant a de la fièvre ? Si c'est le cas, vous pouvez soupçonner une infection : il y a un virus ou bactérie dans les parages. À partir de là, vous avez l'embarras du choix : gastro-entérite, otite, angine, rhino-pharyngite ou encore infection urinaire (particulièrement chez les petites filles). Toutes ces maladies peuvent s'accompagner de vomissements.

Pour être franc, on ne peut pas exclure que ce soit plus grave. Car on peut aussi être en présence d'un cas d'appendicite (si l'enfant a aussi mal au bas-ventre) ou un cas de méningite (sil l'enfant souffre aussi de maux de tête). Dans ce cas, on applique le principe de précaution et on file aux urgences.

Méfiance

Il faut se méfier quand l'enfant cumule fièvre et vomissement. Mais vous devez aussi vous méfier s'il n'a pas de fièvre. Car l'enfant peut aussi souffrir d'une occlusion intestinale, autrement dit c'est bouché quelque part. Tout ce qu'il mange a tendance à repartir en sens inverse. On l'a déjà vu chez des petits qui avaient été opérés du ventre ou qui avaient subi un traumatisme crânien.



Comme je le dis souvent, le pire n'est jamais sûr. Vous ne devez pas non plus écarter l'intoxication alimentaire bête et méchante. Dans ce cas, l'enfant se débarrasse d'un produit que son organisme a identifié comme toxique. C'est plutôt une bonne nouvelle : cela veut dire qu'il sait se défendre.