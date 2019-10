publié le 16/10/2019 à 14:02

L'automne de retour apporte avec lui son lot traditionnel de maladies. Si l'on voit de plus en plus de personnes enrhumées, une autre maladie est de retour : la gastro-entérite. Les cas de diarrhée aiguë sont en nette augmentation ces dernières semaines, signale le réseau de surveillance Sentinelles.

Le seuil épidémique n'est pas atteint à l'échelle nationale, avec environ 127 cas pour 100.000 habitants, contre 121 la semaine passée. Mais trois régions administratives sont particulièrement touchées : les Hauts-de-France (236 cas), le Grand Est (199 cas ) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (179 cas).

Pour éviter les contaminations, il est recommandé de bien se laver les mains à plusieurs reprises dans la journée et éviter de les porter à la bouche et bien nettoyer les fruits et légumes, et bien les cuire. Il faut également manger léger pour se remettre plus rapidement de la maladie, et penser à aérer régulièrement les pièces de la maison.

La carte de France de la gastro-entérite en semaine 41 Crédit : Sentinelles