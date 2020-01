publié le 02/01/2020 à 08:16

C'est le plus gros organe du corps. Il pèse entre 1 et 1,5 kilo (2 kilos s’il est bien gras) : il s’agit du foie. Il est tout à fait naturel, au lendemain des agapes auxquelles je vous soupçonne tous de vous être livrés, de m’attarder sur cet organe qui est non seulement le plus gros mais aussi le plus important de notre organisme. Parce que je peux vous dire que du boulot, le foie en abat.

Le foie est indispensable dans l'organisme. Il est essentiel à la digestion parce qu’il produit la bile. Il est irremplaçable pour la détoxification puisque débarrasse le sang de ses impuretés.

Il est capital pour le métabolisme parce qu’il stocke le glycogène qu’il transforme ensuite en glucose quand le corps en a besoin. Il est précieux pour synthétiser les protéines. Et encore, je ne vous parle là que de quelques-unes des fonctions de cette usine sans laquelle l’organisme rendrait l’âme.

Éviter les produits miracles

Eh bien, pour commencer, je vous conseille de ne pas tomber dans le piège qui consiste à dire : "Bon, j’ai un peu forcé pendant les fêtes de fin d’année donc là, je vais me refaire à grands coups de produits alimentaires estampillés Détox". C’est typiquement la fausse bonne idée.

D’abord parce les vertus de la ribambelle de produits que l’on vous vante dans les présentoirs ne reposent sur aucune preuve indiscutable. Même si on se doute bien que la tisane de romarin est meilleure pour le foie que la vodka orange. Mais il y a autre chose. Si vous ne rêvez que de Détox, laissez justement faire votre foie. Tous les hépatologues vous le diront, c’est sa fonction naturelle. Il sait faire, c’est son boulot.

Tout ce que vous risquez, si vous vous lancez dans un jeûne, c’est de priver votre organisme de tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Ça va le perturber plus qu’autre chose.

Idem, les compléments alimentaires présentés comme des plantes médicinales peuvent être toxiques pour le foie. Donc c’est à éviter. Les compléments alimentaires, je le rappelle, ne sont pas contrôlés comme des médicaments. D’ailleurs, dans les années 80, il y a eu de la casse à propos de la Germandrée Petit-Chêne, une plante dont on vantait les vertus toniques digestives. On s’est aperçu qu’elle pouvait provoquer des hépatites quand on en abusait. Elle est d’ailleurs interdite à la vente en France depuis 1992.

Comment en prendre soin ?

Le foie, comme les autres organes, a besoin d’une hygiène de vie soignée. Il s’exprimera d’autant mieux que vous éviterez le surpoids. Donc mangez équilibré et en quantité raisonnable. Par ailleurs, respectez vos ordonnances si vous prenez des médicaments, parce que le foie a horreur des surdoses.



Enfin, très important, ne négligez pas l'exercice physique. Oui, c’est une des choses il a besoin. 30 minutes de bougeotte quotidienne, c’est l’un des paramètres pour conserver un foie en bonne santé.