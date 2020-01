publié le 03/01/2020 à 11:30

C’est autant le médecin que l’éco-citoyen qui s’adresse à nous et nous parle de notre pharmacie familiale. Et si, pour bien commencer l’année, vous faisiez un peu de ménage dans votre pharmacie ? Je suis sûr que vous allez y trouver des trésors : des médicaments périmés, des boites ouvertes mais dont vous n’avez consommé qu’une partie du contenu.

Que faire ? Les mettre à la poubelle ? Non, certainement pas. Encore que, oui, la poubelle puisse être une option.

Les cartons d’emballage et les notices en papier : tout ça, vous pouvez le mettre à la poubelle. Et tant qu’à faire, dans la bonne poubelle, c’est-à-dire la jaune, celle des emballages.

En revanche, les médicaments, stricto sensu, les pilules, les comprimés, granules, gélules, pommades, sirops et autres poudres magiques ne doivent en aucun cas terminer dans votre poubelle, l’évier de la cuisine ou la cuvette des toilettes. Car nous savons tous que ce ne serait qu’une étape et qu’on retrouverait tout dans les stations d’épuration, dans les rivières voire, à long terme, dans les nappes phréatiques.

Donc merci d’éviter ce geste anti-citoyen qui ne contribue qu’à polluer notre environnement parce que les médicaments, je le rappelle, contiennent des principes actifs.

Que faire des autres médicaments ?

On les met dans un sac et on rapporte tout à la pharmacie. Votre pharmacien ne pourra pas refuser le cadeau. La loi l’oblige à récupérer les médicaments non utilisés. Question élémentaire de sécurité sanitaire.



Ces comprimés sont ensuite acheminés vers des usines de traitement des déchets. Il y a incinération. Tout se passe à une température de 850 degrés et ça permet de produire de l’énergie sous forme de vapeur ou sous forme d’électricité.



Plus de 10.000 tonnes de MNU (c’est-à-dire de Médicaments Non Utilisés) transitent ainsi chaque année par les pharmacies de l’hexagone qu’il ne faut pas prendre non plus pour le lieu de stockage de tout ce dont vous n’avez plus besoin. Car certains patients ne se contentent pas de rapporter à la pharmacie leurs médicaments périmés. Ils débarquent avec tout le reste. Il y a donc des restrictions.

Quels médicaments ne sont pas repris ?

Les pharmacies ne prennent pas les produits vétérinaires ni les produits de parapharmacie. De même, elles n’ont que faire de vos thermomètres à mercure, de vos vieilles lunettes cassées, de vos prothèses, de vos radios (j’en parle parce qu’on a vu des patients tenter de les refourguer à la pharmacie) ainsi que de vos seringues usagées. Sauf si les seringues en question sont encore remplies d’un médicament qui n’aurait pas été utilisé.



Dernière chose, concernant votre pharmacie personnelle. Le début de l’année est une bonne occasion d’y faire le ménage mais faites-le régulièrement. Parce que chaque année, aux urgences, on accueille de milliers d’enfants qui ont confondu médicament et bonbon ou des personnes âgées qui se sont trompées et n’ont pas avalé la bonne pilule. À la maison, réduire les médicaments, c’est réduire les risques.