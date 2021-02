publié le 01/02/2021 à 19:05

Le projet de loi contre les "séparatismes" est en discussion à l’Assemblée nationale, depuis ce lundi 1er février 2021. Un texte qui vise à renforcer et élargir les principes de laïcité et de neutralité pour tous les organismes publics ou privés qui participent à une mission de service public. Une nouvelle infraction pénale va notamment être créée pour protéger les élus et les agents publics.

Jordan Bardella, invité de RTL, ce lundi, s’est dit favorable au texte, estimant qu’il s’agit "de mesures de bons sens" et que le Rassemblement national "les votera à l’Assemblée nationale". Toutefois, pour le vice-président du RN, "force est de constater que le gouvernement n’arrive même pas à nommer le mal". "Il faut appliquer aujourd’hui à l’islamisme la même fermeté que nous avons appliquée hier au nazisme, parce que c’est une idéologie qui nous a déclaré la guerre", a poursuivi l’eurodéputé.

Dans le détail, Jordan Bardella souhaite "fermer les mosquées radicales, expulser de notre pays les 4.000 individus qui sont de nationalité étrangère, fichés pour radicalisation et qui n’ont rien à faire chez nous". Le RN a d’ailleurs "présenté un contre-projet de loi", a encore indiqué l’élu.

Face au Covid, la France "a été mauvaise en tout"

Dans le même temps, celui qui est aussi conseiller régional d’Île-de-France souhaite "interdire le port de signes religieux ostentatoires, comme le voile, dans l’espace public". Car ce vêtement est "un instrument de régression civilisationnelle majeur". "Aujourd’hui, les islamistes ont gagné, car ils ont imposé des restrictions, en matière de liberté, considérables dans l’espace public, donc il faut leur déclarer une guerre qui ne soit pas seulement administrative, mais aussi idéologique et rendre la France invivable pour tous ceux qui la détestent et qui souhaitent la combattre", a encore déclaré Jordan Bardella.

Par ailleurs, sur le plan de l’épidémie du Covid-19, "ce stop-and-go permanent ne va pas pouvoir durer", a indiqué le responsable politique, jugeant qu’"il va falloir réfléchir à des alternatives" au confinement. "On joue avec le moral des Français", a-t-il aussi estimé à propos de l’hésitation des autorités françaises quant à la possibilité de reconfiner le pays.

Le député européen a également commenté la décision de l’exécutif français de fermer les frontières de l’Hexagone pour lutter contre la propagation du virus et de ses variants. "Le gouvernement nous a ri au nez", lorsque le RN avait proposé, il y a plusieurs mois, d’appliquer cette mesure, a tempêté le vice président du parti. Plus largement, la France "a été mauvaise en tout", a lancé Jordan Bardella au micro de RTL, ajoutant qu’"il faut territorialiser les mesures".