publié le 29/01/2021 à 16:03

Comment freiner l'épidémie de Covid-19 sans en arriver à un confinement généralisé en France ? Olivier Becht, député Agir ensemble du Haut-Rhin, propose de son côté un confinement ciblé. "La proposition des députés Agir ensemble, c'est de faire un confinement dans les régions où le virus circule le plus", explique-t-il pour RTL. Ceci impliquerait de mettre en place "une espèce de bulle". Au sein de celle-ci, au bout de 10 jours et après avoir testé toute la population "en mobilisant tous les moyens de test du pays", on passe à la région suivante.

"C'est une stratégie région par région, commune par commune, rue par rue. Et il faut évidemment pour les personnes positives et les cas contacts s'isoler pendant 10 jours, de manière stricte", développe Olivier Becht. Selon lui il s'agit de la seule condition pour reprendre une vie normale. Et à ses détracteurs, il oppose qu'une "bonne partie des pays d'Asie et d'Océanie l'ont fait".

"Ils ont retrouvé une vie quasi normale, alors qu'en Europe nous sommes en train de nous engluer dans cette crise qui nous coûte excessivement chère, et qui va peser sur des générations derrière", justifie-t-il.