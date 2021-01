Jean Castex et Olivier Véran, le 14 janvier 2021

publié le 29/01/2021 à 20:14

Alors qu'on attendait des annonces sur un éventuel reconfinement pour la fin du week-end, l'exécutif a pris tout le monde de court. À l'issue d'un Conseil de sécurité sanitaire convoqué ce vendredi 29 janvier 2021, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures dès ce soir. Cette prise de parole intervient alors que l'exécutif étudie de nouvelles restrictions contre l'épidémie, avec un possible reconfinement à la clé.

Avec plus de 20.000 cas par jour en moyenne la semaine dernière, les indicateurs montrent "une augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé et très préoccupant dans le contexte de la présence de variants plus transmissibles", selon le nouveau point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France.

Les variants, qui se sont diffusés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud et qui représenteraient désormais un dixième des cas en France (2.000 par jour, contre 500 au début du mois), "sont susceptibles d'entraîner une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes", a aussi mis en garde jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Suivez les annonces de Jean Castex

20h56 - Le "recours effectif au télétravail" sera renforcé, a poursuivi le Premier ministre, qui a indiqué qu'une concertation avec les partenaires sociaux aura lieu sur ce sujet lundi.



20h53 - Le Premier ministre a également annoncé la fermeture des centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2 dès dimanche. Les jauges seront aussi renforcées à partir de lundi dans toutes les grandes surfaces. "Le quoi qu'il en coûte s'appliquera à tous les salarié et entreprises concernées", a poursuivi le locataire de Matignon.



20h50 - La France va fermer à partir de dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l'UE, "sauf motif impérieux", afin d'essayer de freiner la propagation de l'épidémie, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex. "Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche minuit", a annoncé Jean Castex.

20h45 - "S'il apparaît que si la situation sanitaire reste mieux maîtrisée en France que chez beaucoup de nos voisins, elle est cependant préoccupante", a assuré Jean Castex ce vendredi à 20h35. Après avoir rappelé que les variants faisaient peser "un fort risque" de progression de l'épidémie, le Premier ministre a toutefois écarté l'hypothèse d'un reconfinement immédiat. "Nous considérons ce soir, au regard des chiffres des derniers jours, que nous pouvons nous donner une chance de l'éviter", a-t-il indiqué.

20h42 - Le centre hospitalier d'Arras (Pas-de-Calais) a enregistré en une semaine 70 nouveaux cas de Covid-19 parmi son personnel soignant, une "progression très rapide" qui "inquiète" les équipes, a indiqué vendredi sa directrice, alors que Jean Castex doit annoncer de nouvelles mesures dans la soirée.



20h29 - L'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévoit une nouvelle organisation de travail à partir de lundi avec recours massif aux heures supplémentaires, congés d'hiver décalés et aides pour les gardes d'enfant des personnels, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19.

20h13 - Bienvenue à tous dans ce live consacré aux annonces de Jean Castex. Le Premier ministre doit en effet s'exprimer à l'issue du Conseil de sécurité sanitaire convoqué ce vendredi soir.