Horoscope : comment savoir quel est votre signe astrologique

publié le 06/01/2020 à 14:00

L'année 2020 a débuté il y a quelques jours. L'occasion, pour beaucoup, de vérifier ce que l'horoscope leur réserve pour cette nouvelle année. Mais comment savoir quel est son signe astrologique ?

Sagittaire, Lion, Scorpion... Les douze signes du zodiaque portent le même nom que les constellations devant lesquelles le soleil passe tout au long de l'année. Pour vérifier quel est son signe astrologique, il faut donc prendre en compte son mois de naissance et la date exacte de son anniversaire.

Eau, feu, terre, air : les douze signes astrologiques sont divisés en quatre éléments symbolisant les signes principaux du signe.

Les signes d'eau sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Le Cancer est né entre le 21 juin et le 22 juillet. Si votre anniversaire se situe entre le 23 octobre et le 21 novembre, vous êtes du signe du Scorpion. Enfin, les dates du signe du Poisson se situent entre le 20 février et le 20 mars.

Gémeaux, Balance et Verseau

Les Gémeaux, la Balance et le Verseau sont des signes d'air. Les personnes nées entre le 21 mai et le 20 juin sont sous le signe du Gémeaux. Les Balance se situent entre le 23 septembre et le 22 octobre. Enfin, le Verseau correspond aux dates entre le 20 janvier et le 19 février.

Bélier, Lion et Sagittaire

L'élément du feu est représenté par le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Le Bélier est né entre le 21 mars et le 20 avril. Le Lion, en plein été, entre le 23 juillet et le 23 août. Enfin, le Sagittaire correspond aux dates entre le 22 novembre et le 21 décembre.

Taureau, Vierge et Capricorne

Enfin, dernier élément : la terre. Ce sont les signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Le Taureau est né entre le 20 avril et le 20 mai. La Vierge est représentée par les personnes nées entre le 24 août et le 22 septembre. Le Capricorne, lui, correspond aux dates entre le 22 décembre et le 19 janvier.