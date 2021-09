"Mercure rétrograde" : le phénomène astrologique chaotique est de retour

Plus de batterie ? "Mercure rétrograde". Métro en panne ? "Mercure rétrograde". Rien ne se passe bien dans votre vie ? "Normal, Mercure rétrograde..." Voilà une petite phrase qui devient de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux et chez les amateurs d'astrologie. L'expression "Mercure rétrograde" (ou Mercury retrograde) vient d'une illusion d'optique astronomique qui a été interprété par les astrologues comme une période difficile pour la quasi-totalité du zodiaque. Un phénomène ancien devenu culte grâce à Internet qui a fait de ce phénomène le bouc-émissaire de tous les problèmes de votre quotidien (avec souvent une bonne dose de second degré).

Lorsque, depuis la Terre, on observe la petite planète la plus proche du soleil, il se peut que Mercure donne l'impression de reculer. C'est cette marche arrière planétaire qui est baptisée "Mercure rétrograde". Cette configuration astrale peut se reproduire plusieurs fois dans l'année. En 2021, Mercure a fait des siennes entre le 30 janvier et 20 février, entre le 30 mai et le 22 juin, et là, entre le 27 septembre et le 17 octobre. L'an prochain, il faudra faire attention du 14 janvier au 4 février, puis du 10 mai au 3 juin, puis du 10 septembre au 2 octobre et enfin du 29 décembre au 18 janvier.

Qu'est-ce qui attend le monde pendant ces périodes ? Il faut d'abord savoir que Mercure rétrograde dans certains signes, faisant - toujours selon les astrologues - varier les effets de cette période infernale. Pour notre période actuelle Mercure rétrograde en Balance.

Crédit :

La Balance étant le signe qui gouverne les relations avec les autres, il va falloir faire tout particulièrement attention à vos méthodes de communication, développer des trésors de diplomatie et de gentillesse. La Balance est aussi la planète de la justice et de l'équilibre. Attendez-vous à quelques perturbations ou lenteurs dans ce domaine.

Les conséquences pour votre signe

Bélier : Mercure devrait venir circuler dans votre 7e Maison, un emplacement astrologique qui gouverne les relations. Donc si un ex ou deux refont surface pour vous parler, ne soyez pas surpris. Plutôt que de plonger dans le drama le plus total, préférez la diplomatie et travaillez sur les relations qui comptent : votre meilleur ami ou votre collègue le plus proche.

Taureau : Il serait temps de sortir de chez vous et de ne pas céder au calme et au confort de votre maison. Préférez la spontanéité, l'extérieur et - qui sait ? - les nouvelles rencontres. Malgré les difficultés, votre ciel astral devrait vous soutenir dans ces initiatives. Un peu de courage (et de sagesse) et tout devrait bien se passer.

Gémeaux : Ce rétrograde va perturber votre Cinquième Maison qui gouverne les relations amoureuses. Le petit va et vient de Mercure pourrait faire ressurgir des ex ou des prétendants sur votre route alors que vous ne les attendiez pas. Et ce n'est pas une mauvaise chose puisque Mercure a toujours été votre planète et qu'elle vous encourage en général à suivre votre instinct et les petites surprises de la vie.

Cancer : Mercure fait son rétrograde dans votre Quatrième Maison qui gouvernement votre foyer et la vie quotidienne. Il est peut-être temps de vous tourner vers vos proches et votre famille direct pour régler quelques questions et retrouver un sentiment de sécurité. Ce peut être aussi l’occasion d'améliorer votre intérieur pour trouver plus de confort ou une nouvelle ambiance. Le confinement nous a prouvé que notre cocon pouvait être très important. Voilà l'heure de faire quelques travaux et ajustements.

Lion : Pas de chance pour vous les Lions, il va y avoir de la friture sur la ligne. Et pas qu'un peu. Le rétrograde pose souvent des problèmes de communication mais pour vous il tombe dans la Troisième Maison, celle de la communication justement. Double problème. De grâce, faites donc extrêmement attention à ce que vous dites ou écrivez. Vérifiez tout deux fois ou trois fois s'il le faut. On ne peut jamais être trop prudent. Gardez vos factures et toutes les preuves possibles et imaginables. Il est temps d'être organisé pour éviter les problèmes qui ne manqueront pas de venir vous exploser au visage.

Vierge : C'est la Deuxième Maison qui gère les finances qui va connaître un peu de turbulences pour vous les Vierges ces prochaines semaines. Il va peut-être être temps de refaire votre CV pour tenter d'obtenir une augmentation ou repenser votre plan d'économie pour faire un achat important. Profitez de l'influence de la Balance dans tout ça pour faire ces projections et calculs (normalement vous adorez ça l’organisation) avec un proche. Le travail d'équipe pourra vous éviter des erreurs.

Balance : Le rétrograde est dans votre signe et dans votre première maison. Il est grand temps de faire une belle séance d'introspection. La méditation serait une bonne idée pour penser à vos projets. Et nous parlons là des vrais projets de vie, pas des petites tâches du quotidien. Que voulez-vous faire dans 1-5-10 ans ? Cette période de rétrograde sera parfaite pour penser à tout ça.

Scorpion : Pour vous c'est la Maison 12 de la spiritualité qui est concernée par Mercure. La période va être plus lente et molle et vous devez vous préparer à ce ralentissement (qui, soyons clair, ne vous arrange pas beaucoup). Pour éviter la frustration, concentrez-vous sur votre vie intérieure. Vos rêves, vos espoirs et toutes choses transcendantales mériteront votre attention.

Sagittaire : Mercure rétrograde dans la 11ème Maison qui gouverne le relationnel et les connexions. D'anciens amis, camarades ou collègues pourraient se rappeler à votre bon souvenir pour le meilleur et pour le pire. Si vous n'avez aucun problème à embrasser de nouveaux projets, ce petit mouvement de Mercure pourrait rendre les choses plus confuses et chaotiques qu'à l'accoutumé. Ouvrez les yeux et guettez les pièges. Surtout, projetez-vous et vérifiez bien que le jeu en vaille la chandelle avant de vous engager.

Capricorne : Mercure fait des siennes dans votre 10ème Maison qui domine les thèmes de la carrière, du travail et de votre image publique. Il est l'heure de réfléchir à votre carrière et vos aspirations réelles. Vous n'aimez pas foncer tête baissée donc le petit ralentissement du rétrograde vous ira comme un gant pour bien calculer votre prochain itinéraire et obtenir ce que vous souhaitez. Attention aux petits couacs et mirages qui pourraient se présenter à vous.

Verseau : Vous allez vous perdre dans vos rêveries habituelles chers Verseaux. Des rêves de nouveaux apprentissages et d'aventures impromptues puisque Mercure sera de passage dans votre Neuvième Maison. Ces rêves vous permettront d'affronter la routine qui sera peut-être plus lente et pesante que d'habitude. Pour mieux vivre cette période d'attente : planifier votre prochaine belle expérience. Un voyage, un cours, une séance de sport extrême... Quand ces trois semaines seront passées alors vous pourrez faire de ces désirs des réalités.

Poisson : Est-ce que les calculs sont bons avec votre moitié ? Il faudrait sans doute examiner l'équilibre dans les dépenses de votre foyer si vous êtes en couple pour rééquilibrer les choses. Mercure navigue dans votre 9ème Maison qui gouverne le sexe, les liens amoureux et les finances du couple. si vous êtes célibataire le signe d'Air qu'est la Balance devrait vous offrir de nouvelles perspectives inattendues. Que ce soit pour le sexe, l'amour et l'argent que vous partagez, la légèreté de la Balance devrait vous apporter un bol d'air frais bienvenu.