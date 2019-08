et AFP

publié le 29/08/2019 à 18:01

C'est une réapparition qui inquiète. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'Europe connaît une flambée des cas de rougeole et cette maladie y ressurgit dans quatre pays, dont le Royaume-Uni, où elle était considérée comme éliminée. Avec près de 90.000 cas de rougeole recensés pour le premier semestre 2019, on dépasse d'ores et déjà le nombre de cas recensés pour l'année 2018 complète (environ 85.000).

Sur la foi des chiffres de 2018, la maladie n'est plus jugée "éliminée" au Royaume-Uni, en Grèce, en République tchèque et en Albanie. Pour l'OMS, le statut d'"élimination" correspond à l'absence de transmission continue pendant 12 mois dans une zone géographique particulière. En France, la maladie est considérée comme "endémique".

La Direction générale de la santé (DGS), jointe par RTL.fr, indique que "nous sommes actuellement dans une phase épidémique de la rougeole en France, même si le nombre de cas diminue depuis la semaine 21 (18-24 mai 2019). L’épidémie pourrait en effet redémarrer à la fin de l’année ou début de l’année prochaine, époque plus propice à la transmission de la rougeole." 25 cas ont été déclarés en semaine 32 (5-11 août) contre 151 cas en semaine 21.

Une situation très surveillée en France

Comme l'indique Santé publique France, 2.381 cas de rougeole ont été déclarés depuis le 1er janvier 2019, dont : 694 (29 %) ont nécessité une hospitalisation (31 en réanimation), 167 cas (7 %) ont donné lieu à une complication de pneumopathie, et 3 cas d’encéphalites dont 2 décès (encéphalites subaiguës à inclusions chez deux jeunes adultes immunodéprimés).

Les autorités françaises affirment suivre de près la situation de la rougeole en France. " Ces dernières ont reçu des instructions afin de lutter contre cette épidémie, indique la DGS. À ce titre, les autorités sanitaires réalisent les investigations nécessaires afin de mettre en œuvre les mesures de gestion. Elles peuvent notamment réaliser des campagnes de vaccination exceptionnelles autour des foyers actifs de rougeole."

"La situation bénéficie d’un suivi hebdomadaire lors de la réunion hebdomadaire de sécurité sanitaire pilotée par le directeur général de la santé, ajoute la DGS. La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire pour les professionnels de santé." Ce qui signifie que les données récoltées sont exhaustives et donnent un aperçu réel de la situation.



La vaccination, meilleur outil contre la rougeole

La Direction générale de la santé note que la couverture vaccinale, recommandée pour la rougeole depuis 1983 mais obligatoire que depuis 2018 pour les jeunes enfants, est "trop insuffisante." Elle précise que "cette situation est liée en grande partie à l’insuffisance de vaccination de certains groupes de population, en particulier les jeunes adultes qui, soit ne sont pas vaccinés, soit n’ont reçu qu’une seule dose (la recommandation d’une deuxième dose remontant à 1996)."



Il n'existe pas de traitement curatif, selon l'OMS, mais seulement un vaccin "efficace et sûr". Pour espérer éradiquer la transmission de la maladie, il faut qu'au moins 95 % de la population soit vaccinée.