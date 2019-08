Les cas de rougeole dans le monde ont triplé depuis janvier 2019

publié le 13/08/2019 à 17:15

La rougeole ne faiblit pas. Les cas ont quasiment été multipliés par trois dans le monde depuis janvier dernier, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce mardi 13 août. Du 1er janvier au 31 juillet 2019, près de 365.000 cas ont été recensés, contre un peu moins de 130.000 sur la même période en 2018.

Il s'agit des chiffres "les plus élevés" jamais enregistrés depuis 2006, a déclaré Christian Lindmeier, porte-parole de l'OMS, lors d'un point de presse à Genève. Les pays les plus touchés sont la République démocratique du Congo, Madagascar et l'Ukraine. On constate également une flambée de la maladie en Afrique centrale (où les cas ont été multipliés par presque 10) et dans le Pacifique occidental (+230%).

Dans la région européenne, les chiffres ont doublé avec près de 90.000 cas signalés cette année. Par ailleurs, les États-Unis ont enregistré leur plus grand nombre de cas de rougeole depuis 25 ans. L'OMS estime que moins d'un cas sur dix est signalé dans le monde, ce qui signifie que l'ampleur de l'épidémie est bien plus importante que les statistiques officielles.



La rougeole est particulièrement contagieuse et les décès sont le plus souvent dus à des complications. Il n'existe pas de traitement curatif, mais elle peut être prévenue par deux doses d'un vaccin "sûr et très efficace", selon l'OMS.