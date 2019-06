publié le 27/06/2019 à 08:13

Un premier bilan quoi devrait rassurer. Six mois après l'extension à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons, l'Agence nationale de sécurité du Médicament (ANSM) dresse ses premières conclusions et souligne qu'il n'y a pas d'effets indésirables plus fréquents ni plus d'incidents graves.

Des résultats qui ont de quoi rassurer certains parents, dit ce jeudi 27 juin le professeur Robert Cohen, pédiatre à l'hopital Intercommunal de Créteil : "Face aux parents hésitants, ça permet aux médecins d'avoir des arguments pour pouvoir bien préciser quels sont les risques éventuels d'une vaccination".

Robert Cohen précise toutefois qu'il n'y a "aucun médicament efficace sans potentiellement des effets indésirables" et que la vaccination n'échappe pas à cette règle. L’ANSM a par ailleurs indiqué que le suivi sera prolongé au cours des années à venir "afin de disposer d’un recul nécessaire". De nouvelles données devraient être publiées avant la fin de l’année 2019.

