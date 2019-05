publié le 15/05/2019 à 13:29

Pendant tout le week-end du 11 et 12 mai, l'Agence régionale de santé de l'océan Indien a enquêté. Elle s'inquiétait de la recrudescence de cas de rougeole sur l'île de La Réunion, et notamment au sein du CHU Bellepierre, à Saint-Denis.



Et ses conclusions sont formelles : ce sont deux médecins non vaccinés qui ont transmis la maladie à six patients lors de consultations, rapporte Imaz press Réunion. Pour éviter la contamination au sein de l'établissement, l'ARS a procédé à la vaccination en urgence d'une centaine de personnes présentes au CHU ces derniers jours.

Si la vaccination contre la rougeole n'est pas obligatoire pour les professionnels de santé (contrairement au vaccin contre l'hépatite B ou le BCG), elle est fortement conseillée. Par ailleurs, si le nombre de cas de rougeole a fortement augmenté en ce début d'année sur l'île, (48 cas recensés jusqu’aujourd’hui) la couverture vaccinale s'améliore, selon François Chièze, directeur de la sécurité sanitaire à l'ARS Océan indien.

"Nous étions à 85% - ce qui ne suffit pas puisqu'il faut atteindre les 95% pour éradiquer une maladie - et nous avoisinons maintenant les 86, ce qui devrait encore augmenter par la suite", explique-t-il à nos confrères d'Imaz press Réunion.