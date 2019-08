publié le 27/08/2019 à 10:04

Depuis 5 mois, les urgences françaises vivent une crise sans précédent. Pour y répondre, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, promet des mesures. La mise en place d'un numéro unique par exemple. Début septembre, elle recevra les représentants du collectif Inter-Urgences, qui a lancé le mouvement de grève qui touche aujourd'hui plus de 200 services en France.

Au cœur de cette crise : le manque de personnel. "Les médecins français, ils ne sont pas chez moi", raconte Mathias Wargon, chef des urgences de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis. Dans son service, "la quasi totalité des médecins sont étrangers" ou ont, en tout cas, "un diplôme étranger". Ils viennent, principalement, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne.

Et pour cause, "c'est mal payé, c'est dur, on fait beaucoup d'heures". Selon Mathias Wargon, c'est la profession toute entière qui doit se remettre en question. "Les Urgences et les systèmes extra / intra hospitaliers français, c'est le Concorde : c'est magnifique, tout le monde nous l'envie, mais on va s'écraser dans un champs" dit-il.