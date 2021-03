Endométriose : tout savoir sur cette maladie, qui touche 4 millions de Françaises

publié le 28/03/2021 à 12:03

Ce samedi 28 mars se déroule la journée mondiale de l'endométriose qui a pour but de sensibiliser la population contre cette maladie gynécologique, causée par la présence de cellules de l'endomètre en-dehors de l'utérus, qui concerne quatre millions de femmes en France. Parmi elles, 60% auront du mal à avoir un enfant et 30% n'en auront pas ce qui fait de cette maladie la première cause d'infertilité dans l'Hexagone.



L'endométriose se caractérise par des douleurs très invalidantes dans le bassin, notamment au moment des règles, mais aussi par une fatigue qui conduit parfois jusqu'à l'exclusion sociale. Les femmes concernées sont en effet souvent obligées de se mettre en arrêt maladie ou de sécher les cours lorsqu'elles sont encore au lycée ou à l'université.

Selon la chanteuse Imany, touchée par cette maladie, deux problèmes majeurs se dégagent. Le premier est le tabou qui entoure les règles où nombreux sont ceux à considérer qu'une femme qui souffre une fois par mois lors de cette période relève de la normalité et le second est l'errance médicale liée à l'endométriose.

Diagnostiquée à 23 ans, soit neuf années après ses premières règles, Imany estime que ce délai est insupportable pour les femmes concernées. Entre temps, des professionnels de santé peuvent leur prescrire du paracétamol ou leur conseiller d'aller voir un psychologue ce qui leur fait perdre inévitablement du temps.