L'endométriose touche plus d'une femme sur 10

et Thomas Pierre

publié le 12/12/2018 à 14:39

L’endométriose, un mal mystérieux qui se dévoile peu à peu. Plus de 10% des femmes en âge de procréer souffrent de cette maladie, dont le diagnostic peut prendre entre 6 et 10 ans. Un délai incompréhensible pour les malades, mais grâce aux témoignages de personnalités qui racontent leur calvaire, la recherche s'accélère.



Douleurs au bas ventre, aux jambes, fatigue excessive, jusqu'à une échographie en 2015, Caroline ignorait le mal dont elle souffrait. "J'ai vécu jusqu'à mes 40 ans ne sachant pas ce que j'avais, avec des douleurs importantes“, témoigne-t-elle aujourd’hui. Des conséquences handicapantes socialement, Caroline ne peut plus travailler, ou pour sa vie intime. “Ça peut être douloureux lors de rapports sexuels”, ajoute-t-elle.

Une maladie, que le docteur Eric Petit, radiologue à l’hôpital Saint-Joseph de Paris, connait bien. “L'endométriose c'est la maladie de l'endomètre. L'endomètre ce sont les cellules qui tapissent la cavité utérine et qui sont expulsées normalement tous les mois avec les règles par le vagin, mais dans cette maladie elles sont expulsées également dans le mauvais sens par les trompes”, explique ce spécialiste.

Mieux détecter pour mieux contenir la maladie, c'est l'objectif de ce médecin. Aujourd’hui, il faut sept ans en moyenne pour déceler une endométriose. Un délai beaucoup trop long, et encore trop tabou, même si des associations et des personnalités se battent pour que cela change.