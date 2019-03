publié le 08/03/2019 à 08:25

"À chaque fois que j’avais mes règles je me roulais par terre, j’avais extrêmement mal, des pics dans le ventre… C’est insupportable. Je prenais des antalgiques, je comptais les jours, à chaque fois que j’avais mes règles c’était une angoisse" confie Cécile Togni, qui a attendu d'avoir 37 ans pour enfin être diagnostiquée.



La ministre de la Santé Agnès Buzyn présente ce vendredi 8 mars une série de mesures pour mieux prendre en charge la maladie. Première priorité : établir un diagnostic beaucoup plus rapidement. Méconnaissance des symptômes, mauvais repérage des médecins : aujourd'hui les femmes doivent attendre 5 à 7 ans en moyenne pour que l'on mette un nom sur leur maladie.

Une maladie qui devra être systématiquement abordée lors des consultations que les jeunes filles ont avec leur médecin traitant à 11/12 ans et 15/16 ans. Faire connaître cette maladie invisible et toujours taboue, c'est le deuxième axe de ce plan.

Le ministère de la Santé entend s'appuyer sur les associations de patientes, la plus importante, Endo France existe depuis 18 ans et compte 2.000 adhérentes. Enfin améliorer la prise en charge en s'appuyant sur des centres experts ou des équipes spécialisées, composées de gynécos, obstétriciens, chirurgiens accompagne les femmes tout au long de la maladie et facilitent le parcours de soins souvent très complexe.

À écouter également dans ce journal

Restos du cœur - Les Restos comptent sur vous. Les quelque 77.000 bénévoles des Restos du cœur organisent, ce vendredi 8 mars et demain, une grande collecte nationale. Objectif : poursuivre le soutien aux plus démunis pour les prochains mois.



Football - Ambiance de folie, hier soir au stade de Rennes. Long clapping entre les joueurs et le public. Contre toute attente, les Bretons ont battu Arsenal. Victoire 3 à 1 qui leur permet de prendre une sérieuse option pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Une première dans l'histoire du club.