publié le 18/06/2020 à 03:10

Le risque de tumeurs cérébrales - méningiomes - est confirmé pour des médicaments progestatifs utilisés dans la prise en charge de la ménopause, des troubles menstruels et de l'endométriose, alerte l'Agence du médicament (ANSM) sur la base d'une vaste étude épidémiologique.

Cette nouvelle mise en garde concernent le Lutéran (acétate de chlormadinone) et le Lutényl (acétate de nomégestrol) et leurs génériques. "Le risque augmente avec les fortes doses et un traitement sur une longue durée", souligne Jean-Michel Race, directeur des médicaments d'endocrinologie et gynécologie à l'ANSM. Plus de 400.000 femmes prenaient ce traitement en 2019.

Le méningiome est une tumeur des enveloppes du cerveau, en grande majorité bénigne.

Les femmes traitées plus de 6 mois par ces molécules (acétate de nomégestrol ou de chlormadinone) sont exposées à un risque de développer cette tumeur multiplié par 3,3 et 3,4 respectivement, par rapport à des femmes non traités avec ces médicaments, selon l'étude. Le risque est multiplié par 12,5 à partir de 5 ans de traitement avec le Lutényl et ses génériques et par 7 à partir de 3,5 ans pour le Lutéran et ses génériques. Par ailleurs le risque de méningiome conduisant à une chirurgie intracrânienne augmente fortement avec l'âge: il est, par exemple, 3 fois plus élevé pour les femmes de 35 à 44 ans que pour celles de 25 à 34 ans.