Journée de la femme : et si vous envisagiez votre cycle menstruel autrement ?

publié le 07/03/2021 à 11:27

Généralement, ce qu'on retient du cycle menstruel, ce sont les règles. Et ce qu'on en dit, c'est que la période qui les précède, c'est fatiguant, pénible, douloureux. C'est ce qu'on appelle le syndrome pré-menstruel. Et si vous considériez le cycle menstruel sous un angle neuf et positif, celui de Gaëlle Baldassari, autrice de l'ouvrage Kiffe ton cycle aux éditions Larousse ?

Son objectif, c'est de réhabiliter le cycle. C'est une ressource géniale pour elle, qu'elle compare à la vague du surfeur. Au début du cycle, quand les hormones sexuelles sont à plat, là ce sont les règles, on est posé sur la planche, en réflexion, la vague au loin. Puis les hormones remontent, œstrogènes d'abord, qui donnent de l'énergie et de l'élan, un petit pic de testostérone qui donne la confiance, on arrive à l'ovulation et avec toutes ces sensations positives on est debout sur la planche.

Après ça, on est dans le tube de la vague, on est balloté émotionnellement, capable de voir les choses sous tous les angles, donc de les critiquer, de râler parfois. Tous ces éléments du cycle, Gaëlle Baldassari les imagine au service d'un projet dans le cadre professionnel. L'énergie créative, la mise en action, la communication, puis la critique et le ressourcement, c'est comme ça qu'elle envisage les règles, comme le cycle idéal de la gestion de projet.