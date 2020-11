Journée mondiale contre le diabète : un examen gratuit et rapide pour se faire dépister

publié le 14/11/2020 à 21:10

Ce samedi 14 novembre est la journée mondiale de lutte contre le diabète. En France, 3,7 millions de personnes sont traitées pour cette maladie. En ces temps d'épidémie de coronavirus, la vigilance est plus que jamais en vigueur alors que les diabétiques sont beaucoup plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie.

Depuis deux ans, un réseau de 500 pharmacies françaises a déployé un dispositif médical. Baptisé Sudoscan, il permet de repérer un éventuel risque de diabète grâce à la sueur dégagée par les mains ou par les pieds.

Dans le 18e arrondissement de Paris, Sarah accueille Asma dans sa pharmacie. La jeune femme de 26 ans s'inquiète car il existe des antécédents de diabète dans sa famille. La pharmacienne l'invite alors à positionner les paumes des mains et ses plantes de pieds bien à plat sur des plaques de métal et explique : "le scan va durer environ trois minutes, il ne faudra pas bouger."

Détecter les risques avant l'apparition des symptômes

Pour ce test, l'appareil envoie des petites impulsions électriques indolores. Ce sont elles qui vont permettre de constater l'état de fonctionnement des nerfs périphériques des mains et des pieds en analysant la sueur. En effet, ces derniers sont altérés en cas de diabète, à cause d'un excès de sucre dans le sang. Le Sudoscan permet alors de détecter les risques avant même l'apparition des symptômes et ainsi anticiper les complications de cette maladie silencieuse.



Aucun problème à signaler chez Asma, pour qui les courbes s'affichent en vert sur l'écran. La jeune femme se dit alors très rassurée, particulièrement avec le coronavirus dans l'air. Cependant, en cas de résultat positif, une consultation médicale et des examens sanguins sont évidemment conseillés.