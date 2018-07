Les 10 questions de Michel Cymes pour surveiller son cœur

publié le 28/02/2017 à 10:35

Le cœur est un muscle. Comme tous les muscles, il a besoin d'activité physique pour être renforcé. Pour tous ceux qui préfèrent le saucisson au saut à la perche, et la charcuterie au char à voile, ou encore le pudding au footing, voici un petit conseil : il faudrait peut-être garder un œil sur cet organe essentiel en faisant de temps à autre un petit bilan.



Vous pouvez faire le premier à 45 ans, histoire de voir si vos artères coronaires fonctionnent normalement. Ensuite, c'est la fréquence des bilans qui compte. Elle dépend évidemment de votre mode de vie et de votre situation personnelle. Certains vont faire un bilan tous les ans, les autres seront tranquilles pendant dix ans.



Pour ce faire, il faut prendre en compte dix facteurs de risque :

1/ Est-ce que j'ai déjà eu un accident vasculaire, un infarctus ou une attaque cérébrale ?

2/ Est-ce que mon père a déjà eu un accident cardiovasculaire précoce avant 55 ans ?

3/ Est-ce que ma mère a déjà eu un accident cardiovasculaire précoce avant 55 ans ?

4/ Est-ce que je fume ?

5/ Est-ce que je bois plus de deux verres d'alcool par jour ?

6/ Est-ce que je suis sédentaire ?

7/ Est-ce que je suis en surpoids ?

8/ Ai-je de l'hypertension artérielle ?

9/ Ai-je trop de cholestérol ?

10/ Mon taux de sucre dans le sang est-il trop élevé ?



Si vous avez répondu "non" à toutes ces questions, vous avez du temps devant vous avant votre prochain bilan. En revanche, si vous avez répondu "oui" à l'une des ces questions, vous êtes bon pour un bilan tous les trois ans. Si vous avez répondu "oui" à au moins deux de ces questions, il est conseillé de faire un bilan tous les ans.