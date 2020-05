Coronavirus : comment fonctionneront les brigades Covid ?

publié le 06/05/2020 à 09:02

Bienvenue dans ce 40e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus. En ce mercredi 6 mai, 51e jour du confinement, nous nous attardons sur la création de brigades Covid, annoncées par le Premier ministre. Ces brigades de cas contacts seront sur le même modèle de ce qui existe déjà à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le projet Covisan.

311 personnes ont déjà été prises en charge. Les malades sont suivis individuellement, mais leurs entourages sont aussi dépistés individuellement pour casser les chaines de transmission. Des médecins, des bénévoles, ont investi quelques bureaux au sein de cette immensité qu'est l'hôpital de la Pitié Salpêtrière.

Lorsqu'un malade est détecté, soit parce qu'il est arrivé aux urgences ou alors chez son médecin traitant, que le cas n'est pas grave, ce patient est orienté vers cette structure. Une équipe se déplacera alors à son domicile pour l'analyser et prélever l'entourage. Nous sommes arrivés à un stade de l'épidémie qui permet d'effectuer ce travail sur mesure, cet accompagnement individuel.

