Confinement : ne restez pas isolé grâce au service "Croix-Rouge chez vous"

publié le 03/05/2020 à 10:49

Dimanche 3 mai, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous invite à ne pas rester isolé. "Je suis bénévole à la Croix Rouge pour le service Croix-Rouge chez vous, lancé depuis le premier jour du confinement pour maintenir le lien social des personnes vulnérables isolées", explique-t-elle.

"Si vous avez besoin de courses alimentaires, de médicaments, et que vous ne pouvez pas sortir ou que vous êtes tout seul et que vous avez besoin de parler, alors il ne faut pas hésiter. La Croix-Rouge a mis en place un numéro de téléphone, le 09.70.28.30.00. C'est un dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire".

"Pour les courses par exemple, chaque ville reçoit les demandes de ses habitants et les 5.000 bénévoles prennent contact avec eux. 100.000 personnes ont déjà appelé et plus de 10.000 ont été livrées et écoutées".