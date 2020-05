Coronavirus : nouvelles infections à Séoul et Wuhan

publié le 11/05/2020 à 00:06

La peur d'un rebond de la pandémie envahit la planète, des foyers ressurgissant, notamment à Séoul et Wuhan.

Près de cinq mois après son apparition en Chine fin 2019, le Covid-19, qui a contaminé plus de quatre millions de personnes dont quelque 280.000 sont mortes, a conduit au confinement de plus de la moitié de l'humanité et mis l'économie mondiale à genoux, paraît sous contrôle dans un nombre croissant de pays.

La ville de chinoise de Wuhan, où le virus avait commencé à frapper, est venue le rappeler : les autorités y ont annoncé dimanche un nouveau cas, après plus d'un mois de répit à la suite d'un confinement draconien.

En Corée du Sud, où la progression du virus avait également été stoppée, la capitale Séoul a dû de son côté ordonner la fermeture des bars et des discothèques, après de nouveaux cas de Covid-19.

Ce nouveau foyer "fait prendre conscience que ce genre de situation peut se présenter n'importe quand", a souligné le président sud-coréen Moon Jae-in. "Ce ne sera pas fini avant que ce soit vraiment fini", a-t-il martelé.