Covid : l’OMS alerte sur la probabilité de nouveaux variants “possiblement plus dangereux”

Ce 16 juillet, le Comité d’urgence de l’Organisation Mondiale de la Santé alerte face à l’émergence très probable de nouveaux variants du Covid, "possiblement plus dangereux". Les experts mettent en garde : "la pandémie est loin d’être finie". Ajoutant qu’il y a une "forte probabilité de l'émergence et de la diffusion de nouveaux variants inquiétants possiblement plus dangereux et encore plus difficiles à contrôler".

Le Comité se dit donc préoccupé : "18 mois après la déclaration d'une urgence de santé publique internationale, nous continuons à courir après le virus et le virus continue à courir après nous" explique Didier Houssin son président. Parmi les variants alarmants à surveiller, l’OMS évoque ceux Alpha (identifié au Royaume-Uni), Bêta (en Afrique du Sud), Gamma (au Brésil) et Delta (en Inde).

Veiller à une distribution des vaccins équitable

On le voit notamment avec le variant Delta qui, parti d’Inde, se répand actuellement sur toute la planète entrainant une remontée des contaminations dans de nombreux pays. Plus contagieux que le variant anglais, il se diffuse beaucoup plus vite et se montre plus résistant aux vaccins – bien que ces derniers aient tout de même prouvé leur efficacité.

Deux recommandations ont été faites par le Comité. Et en premier lieu, l’équité face à l’accès aux vaccins et à leur distribution incitant ainsi "le partage des doses, la production locale, la libération des droits de propriété intellectuelle, les transferts de technologie, la montée en puissance des capacités de production et bien sûr les financements nécessaires pour mettre en œuvre toutes ces activités". En effet, si l’Union européenne et les États-Unis ont pour objectif de vacciner la majorité de leur population dans les semaines qui arrivent, les pays les plus défavorisés, eux peinent à le faire, n’atteignant même pas pour certains les 1 % de vaccinés – notamment en Afrique.

Autre recommandation non négligeable : selon Didier Houssin, il est "essentiel de ne pas se laisser détourner par des initiatives qui pourraient aggraver l'inéquité dans l'accès aux vaccins", comme troisième dose de vaccin proposée notamment par le groupe Pfizer/BioNTech. "Alors qu'aujourd'hui les données scientifiques ne le justifient pas véritablement, si on considère la situation au niveau mondial" conclut-il.