Coronavirus : l'OMS alerte sur un risque de nouvelle vague en Europe, Afrique et Asie

En raison de la propagation du variant Delta, l'OMS a alerté sur le risque d'une nouvelle vague de l'épidémie en Europe, ce jeudi 1er juillet. Du côté de l'Afrique, le nombre de cas augmente à "un rythme alarmant". L'Asie n'est pas épargnée non plus. Le Bangladesh est soumis depuis ce jeudi 1er juillet à un confinement, et des restrictions sont annoncées pour le samedi 3 juillet en Indonésie, face à une forte hausse des contaminations.

Tandis que plusieurs pays d'Europe semblaient voir le bout du tunnel et levaient progressivement leurs mesures sanitaires, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a indiqué que le nombre des cas de Covid-19 s'était accru de 10% la semaine dernière dans cette région qui compte 53 territoires. Et ce en raison de "l'augmentation des brassages, des voyages, des rassemblements et de l'assouplissement des restrictions sociales".

Selon Hans Kluge, le directeur de l'OMS Europe, la situation est inquiétante car elle évolue rapidement face à "un nouveau variant préoccupant", le variant Delta initialement repéré en Inde, sur "un continent où, malgré les efforts considérables des États membres, des millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées". Il a alerté sur une possible "nouvelle vague dans la région européenne, sauf si nous restons disciplinés". L'OMS Europe s'attend à ce que le variant Delta, très contagieux, devienne "dominant" d'ici à août sur le continent.