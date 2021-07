Tour de France 2021 : Tadej Pogacar, "un homme honnête", selon sa mère

Les confidences de la maman de Pogacar, le Slovène qui domine ce Tour de France de façon insolente. Hier encore, jeudi 15 juillet, il a remporté en jaune sa deuxième étape de montagne au sommet de Luz Ardiden. L'homme de 22 ans a presque 6 minutes d'avance au général.

Mêlée à la foule, discrètement, Marietta Pogacar voit son fils sur l'écran géant. La joie de la maman, professeur de Français, est contenue, mais elle se lit sur son visage. Son garçon enfile son maillot jaune sur le podium. Quelques minutes avant cela, il écrasait, assommait encore une fois le Tour au sommet des Pyrénées.

"C'est formidable de le voir passer si aisément dans une pente comme celle-là. C'est incroyable. Je suis fière de tous mes enfants", assure-t-elle au micro de RTL. "L'année dernière, tout le monde était sûr que Primoz Roglic allait gagner le Tour, tout a changé lors de la dernière étape, cela peut arriver", tempère la mère de Tadej Pogacar.

Interrogée sur l'aisance de son fils comparé à d'autres cyclistes, Marietta répond : "peut-être parce qu'il ne fait pas de grimace, les autres coureurs font toujours des grimaces. Il est habitué, il sourit toujours". Pour elle, son fils est "très bien entraîné et se développe depuis des années".

Sur une corde plus sensible, la mère de Tadej Pogacar comprend les suspicions qu'il peut y avoir en matière de dopage. "On comprend à cause des histoires qui se sont passées dans le monde du cyclisme, mais je crois que maintenant, ça s'est purifié. Je crois qu'il est contrôlé chaque jour après l'étape. Souvent avant l'étape et parfois le matin dans son hôtel. Je suis fière de lui, j'ai confiance en lui et je suis sûre qu'il ne prendrait jamais de dopage. C'est un homme honnête", conclut-elle.