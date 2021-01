Coronavirus : y a-t-il urgence à reconfiner ?

publié le 27/01/2021 à 10:57

Emmanuel Macron attend le bilan du couvre-feu dès 18h, mais pour l’instant les indicateurs restent mauvais. C’est le cas notamment en Ile-de-France, plus de 500 malades de la Covid sont en réanimation. Il en arrive 50 nouveaux chaque jour. Alors que début janvier les hôpitaux franciliens recevaient par jour 30 nouveaux malades. Tous les indicateurs sont à la hausse et pour l'AP-HP il est urgent de reconfiner.

Car, à ce rythme là, il devrait y avoir entre 750 et 900 malades en réanimation début février.

Le variant anglais de la Covid-19 représente près de 10% des cas dépistés en Ile-de-France depuis deux semaines, ce qui augure d'une prochaine hausse "très significative" du nombre de malades, ont indiqué mardi 26 janvier des médecins de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.



Pour Bruno Riou, directeur médical de crise de l'AP-HP : "Il y a une situation qui appelle à des mesures plus drastiques, et je n’en connais qu’une seule qui a montré son efficacité c’est le confinement. Si on ne fait rien, je pense qu’il y aura une vague et des conséquences importantes, que ce soit pour les patients Covid, ou les patients non-Covid."