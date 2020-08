Coronavirus : qui est concerné par les tests de dépistage à Roissy ?

publié le 10/08/2020 à 10:29

Nouveau rituel à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour les passagers de 16 pays considérés comme à risque sur la Covid-19. Depuis début août, les voyageurs venant des États-Unis, notamment, doivent se soumettre à un test PCR en débarquant sur le sol français.

À leur arrivée, les passagers sont divisés en deux groupes : ceux qui n'ont pas de tests PCR sont conduits dans une zone de contrôle, ceux qui ont été testés dans les 72 heures précédant le départ disposent d'un laisser passer.

Mais dans certains pays comme aux États-Unis, le test est difficilement accessible : "Il faut 6 à 10 jours pour obtenir les résultats du test, et c'est compliqué d'en trouver un en 72 heures", explique Caroline, une Française travaillant en Floride, région très touchée par la pandémie. Guillaume, qui arrive aussi des États-Unis, a eu plus de chance : "Je me suis fait testé avant de partir mais je me refais tester en arrivant par précaution".

Près de 2.000 tests déjà réalisés

De l'autre côté des vitres de protection, le personnel de la protection civile s'affaire : "Ce n'est pas agréable, on va loin dans le nez, mais ce n'est pas non plus douloureux", décrit un des membres. "C'est vrai que les gens qui rentrent de vacances n'ont pas spécialement envie d'avoir un bâtonnet dans le nez, mais dans l'ensemble c'est très satisfaisant, les gens sont très tolérants", rapporte Loïc, un infirmier de 50 ans. Selon lui, la protection civile effectue une cinquantaine de tests en moyenne par matinée, et un peu plus l'après-midi.

Depuis samedi 8 août, près de 2.000 tests ont déjà été réalisés. Le dispositif restera en place au moins pour les trois prochains mois.