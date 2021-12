Coronavirus : qui doit impérativement faire son rappel avant le 15 janvier ?

Le 15 janvier 2022 est une date importante dans le calendrier vaccinal français. En effet, une partie des citoyens de plus de 18 ans devront avoir réalisé leur dose de rappel à cette date pour pouvoir utiliser un passe sanitaire valide . Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.

"À compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection ou infection au Covid pour bénéficier d'un passe sanitaire valide" détaille le site de Servicepublic.fr. Au 15 janvier, seuls les adultes qui ont réalisé la dernière dose il y a plus de 7 mois risquent donc de voir leur passes sanitaires désactivés.

Par exemple, votre certificat de vaccination sera toujours valide si vous avez réalisé votre dernière dose de vaccin en août 2021. À noter que les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen devront avoir reçu leur dose de rappel 2 mois maximum après l'injection de leur monodose.

Pour les autres vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna ou AstraZeneca), la date d'éligibilité de la dose de rappel se situe 5 mois après la dernière injection. Une fois cette date d'éligibilité passée, vous avez 2 mois pour recevoir votre dose de rappel. Cependant, si vous attendez plus de 7 mois pour recevoir votre dose de rappel, l’ancien certificat de vaccination ne pourra plus être utilisé. Dans l’application TousAntiCovid il apparaîtra dans la catégorie des "certificats expirés".