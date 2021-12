Coronavirus : dans quel cas faut-il repousser son rendez-vous pour le vaccin ?

Les personnes se bousculent pour la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, afin de garder un passe sanitaire valide. Pourtant, nombreux se posent la question suivante : "Est-ce que je peux me faire vacciner si je suis malade ?" Parce que oui, les maladies hivernales comme une angine, un rhume, une gastro-entérite ou encore une rhinopharyngite n'ont pas disparu pour autant, selon nos confrères de France 3 Normandie.

Si l'on dispose de symptômes faisant penser à un virus saisonnier, il est préférable de repousser son rendez-vous pour le vaccin contre le coronavirus. Selon l'Agence Régionale de Santé (ARS) Normandie, "C'est au prescripteur de la vaccination de juger si l'état de santé de la personne est compatible avec une vaccination.", avant de rajouter : "Il n'y a pas de contre-indication formelle, même en présence d'une fièvre modérée mais en règle générale, il vaut mieux attendre la guérison pour effectuer la vaccination."

Il est préférable de repousser son vaccin en cas de virus hivernaux

Mais la contre-indication dépend de certains virus hivernaux. Il est notamment conseillé de repousser son vaccin en cas de gastro-entérite ou bronchiolite. Mais en cas de nez qui coule, fatigue et toux, qui sont similaires au symptômes du Covid-19, il est préférable de consulter son médecin avant de se faire tester : "Si les patients sont à risque, il faut qu'ils se fassent tester rapidement même si les symptômes sont plus proches d'une rhinopharyngite, on ne doit pas prendre de risques.", indique le docteur Jacques Batistoni.