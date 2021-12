Coronavirus : qui sont les 5 millions de Français non-vaccinés ?

Le gouvernement a prévenu et assume, il fera peser la "contrainte" sur les personnes non-vaccinées. "Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français", a déclaré Jean Castex vendredi 17 décembre lors de l'annonce de la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal.

En France, environ 5,6 millions de personnes n'auraient reçu aucune dose de vaccin. Mais qui sont ces réfractaires ? Paradoxalement, près de 491.000 personnes âgés ne sont toujours pas vaccinées. Les injections progressent lentement. Pour preuve à la mi-novembre, il y a avait 500.000 "plus de 80 ans" non-vaccinés. Pour renforcer la vaccination chez les plus âgés, il existe un numéro pour se faire vacciner à domicile ainsi que les divers courriers et SMS envoyés par l'Assurance Maladie.

Mais les lignes ne bougent pas beaucoup, avec des gens qui sont isolés, éloignés d'un médecin et pour lesquels se déplacer est compliqué. Ou qui ne voient absolument pas l'intérêt de se faire vacciner parce qu'ils ne croisent personne.

Vie sociale importante

Également, 12 % des 30-39 ans ne sont pas tout du vaccinés. C'est plus d'une personne sur dix dans cette tranche d'âge. Même topo pour les 40-49 ans avec 10% d'entre eux qui n'ont entamé aucun schéma vaccinal. Population qui ne se sent pas concernée, qui n'a pas peur d'être malade, mais qui possède une vie sociale et professionnelle active.

La dernière tranche d'âge la moins vaccinée est celle des mineurs avec les 12-17 ans, peu concernés par les formes graves de la maladie. 20 % ne sont pas vaccinés. Au contraire, les septuagénaires sont vaccinés à 99 %.

Il existe également de fortes disparités régionales dans ces chiffres. Le Sud-Est reste la région où l'on vaccine le moins. Au sein de cette région, c'est le département des Alpes-Maritimes qui décroche le bonnet d'âne avec un taux de vaccination à 69 %. Sur tout le territoire, seuls trois autres départements sont en dessous du seuil des 80 % : la Seine-Saint-Denis et les deux territoires corses.

Précarité

En revanche, plus on va vers le littoral atlantique, plus la population est vaccinée. Record atteint dans les Landes et en Charente-Maritime avec plus de 83 % de gens vaccinés.

Ces non-vaccinés sont des personnes éloignées des soins et beaucoup sont précaires. On retrouve également des sans-emploi ou à revenus très faibles. Selon une étude du ministère de la Santé, les populations qui bénéficient d'une Complémentaire Santé Solidaire ont un taux de vaccination plus faible que la population générale de l'ordre de 40 %. Plus on est jeune, plus les revenus du ménage sont faibles et plus ces réticences sont fortes.