Coronavirus : comment faire si votre passe sanitaire est désactivé ?

Plus le droit d'aller au restaurant ou bien de prendre le train. Voici le scénario qui risque de se produire pour 400.000 Français à partir de ce mercredi 15 décembre. La Direction générale de la santé (DGS) a confirmé ce chiffre ce mardi. Cela concerne les personnes de plus de 65 ans qui ont été vaccinés il y a plus de 7 mois et qui n'ont pas reçu de dose de rappel. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous ne pouvez donc plus présenter votre passe sanitaire.

Vous devrez alors réaliser un test PCR ou antigénique. Ceux-ci sont dorénavant valables pendant 24h, et non plus 72h, en tant que passe sanitaire. Par ailleurs, depuis le 15 octobre 2021, les tests de dépistage du Covid-19 sont payants pour les personnes qui ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet. Les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance devront débourser la somme minimale de 44 € pour un test PCR, de 22 € pour un test antigénique et de 12,90 € pour un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel selon le site Service-Public.fr.

Vous avez toujours la possibilité de faire votre dose de rappel

Si votre passe sanitaire se désactive mercredi 15 décembre, cela signifie que vous avez dépassé les 7 mois. Mais votre passe n'est pas supprimé pour autant. Ainsi, si vous réalisez la dose de rappel peu après l’échéance et que votre passe sanitaire se réactivera après y avoir intégré votre dose de rappel selon le site d'informations Numerama.

Cependant, comme pour la deuxième dose, il faudra attendre sept jours après votre rappel pour que votre passe soit à nouveau utilisable. Par exemple, si vous obtenez un rendez-vous pour votre dose de rappel ce samedi 18 décembre, vous pourrez retourner au restaurant avec un passe sanitaire valide seulement le 25 décembre.