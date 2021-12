Noël : quelles précautions prendre avant de se retrouver en famille ?

Deux jours avant le réveillon de Noël, les épidémiologistes sont formels : la prudence doit être de mise alors que la cinquième vague de coronavirus frappe de plein fouet le pays. Avant de rejoindre votre famille, il est donc vivement conseillé de se faire tester. Le plus fiable, c'est le test PCR dans un laboratoire. Il est gratuit sauf pour les non vaccinés, pour qui il faudra débourser 43 euros, sauf sous ordonnance si vous êtes cas contact ou avez des symptômes.



Sinon, il y a les tests antigéniques disponibles en pharmacie, chez un infirmier ou encore un médecin. Comme pour le PCR, il est payant uniquement pour les non vaccinés : entre 22 et 29 euros. Le résultat arrive en un quart d'heure et si vous êtes négatif, ce n'est pas un chèque en blanc, il détecte en moyenne la moitié des cas positifs mais n'est pas toujours fiable.



Enfin, il y a les auto-tests à acheter en pharmacie contre 5 euros. Il a la même fiabilité qu'un test antigénique en pharmacie, à condition de bien le faire. Il faut bien enfoncer l'écouvillon au fond de la narine et le tourner 5 fois. Comme c'est vous qui le faites, cela fait moins mal. Allez progressivement, plongez le coton tige dans le réactif une bonne minute.

Vous devez réaliser ce test au dernier moment, une heure avant de manger. Là encore, il n'est pas totalement fiable, donc attention à bien respecter les gestes barrières : le masque tant que vous ne mangez pas, les personnes fragiles à distance si vous avez la place et aérer la pièce au moins chaque heure. Il fera un peu froid, tout le monde met un pull, mais vous allez réduire considérablement les risques.