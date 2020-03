Coronavirus : qui a inventé la chloroquine ?

publié le 29/03/2020 à 08:10

Comme souvent en matière de sciences, la chloroquine n'a pas un mais plusieurs découvreurs à son actif. Dans les années 1930, des chercheurs allemands, inventent des molécules de synthèse, c'est-à-dire des molécules artificielles.

Ces molécules reproduisent les effets de la kinine. Cette molécule était extraite par les Péruviens depuis des siècles, des écorces des arbres. Sans le savoir, vous en avez d'ailleurs peut-être déjà consommé en buvant un Gin Tonic ou bien un Schweppes.

Mais la kinine n'est pas assez puissante pour lutter contre le paludisme. Tandis que les molécules de synthèse inventées par les Allemands sont très efficaces mais très toxiques.

L'hydroxychloriquine est elle, une variante. Elle est aujourd'hui administrée aux malades atteints du coronavirus dans de plus en plus d'hôpitaux. Inventée quelques années plus tard, la molécule est quasiment la même mais avec un peu d'oxygène et d'hydrogène à l'intérieur. Grâce à cela, elle est moins toxique pour l'organisme du malade. Ces deux molécules sont assez passe-partouts car elles régulent le fonctionnement du système immunitaire. En plus de cela, elles sont vite absorbées par l'organisme du malade.