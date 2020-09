publié le 13/09/2020 à 12:22

Alors que l'épidémie de coronavirus reprend en France, beaucoup s'inquiètent d'affronter également la grippe saisonnière. Invité du Grand Jury dimanche 13 septembre, Renaud Muselier a ainsi réclamé la vaccination obligatoire contre la grippe de toutes les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que le personnel soignant.



"Il faut rendre obligatoire le vaccin contre la grippe sur tout le territoire pour les plus de 65 ans et les soignants", a déclaré le président LR sur RTL.



Une demande déjà formulée par les Ehpad privés qui souhaitent la vaccination obligatoire de leurs employés. Chaque année, la grippe saisonnière touche 2 à 6 millions de personnes. Elle entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et fait 10.000 morts en moyenne. "Si on cumule grippe et Covid, c'est la panique", a également alerté Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).