Une publication coup de poing pour alerter la population sur la responsabilité individuelle dans la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui a atteint un record de 10.000 nouveaux cas dépistés en 24 heures en France, jeudi dernier.

Dans cette vidéo intitulée "On peut tous être touchés", le ministère de la Santé a voulu frapper fort : la trame met en scène une mère de famille, contaminée après un anniversaire avec ses proches. On la voit à la fin de la séquence, prise en charge à l’hôpital pour une forme sévère de la maladie.

"Ne pas respecter les gestes barrières, c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches. On peut tous être touchés. Alors, on doit tous se protéger", prévient la légende de la vidéo publiée sur Twitter, samedi 12 septembre. Alors que le regain de l’épidémie inquiète les autorités, la sensibilisation aux gestes barrière et aux mesures sanitaires est au cœur des débats. S'il s'agit d'un spot "choc", pour Marlène Schiappa, il est culpabilisateur pour d’autres.

Les premiers retours des internautes sont mitigés : nombreux sont ceux qui dénoncent une vidéo anxiogène "menaçante". Certains n'hésitent pas à pointer du doigt "un message de propagande pour déshumaniser la population".

"Aucune terreur ne stoppera les relations familiales, amicales, amoureuses, et leurs manifestations humaines", ou "Il faut faire quelque chose, on nous interdit tout tout", peut-on lire parmi les nombreuses réactions sur Twitter.

Malgré les critiques, les pouvoirs publics entendent bien renforcer la sensibilisation aux mesures sanitaires, alors que l'épidémie poursuit inexorablement sa propagation. D’autant que de plus en plus de manifestations "anticorona" se multiplient en Europe : des milliers de protestataires remettent en question les restrictions sanitaires liées à la pandémie, notamment le port du masque.