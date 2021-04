Coronavirus : que faire si mon autotest est positif ou négatif ?

publié le 14/04/2021 à 06:15

Les autotests sont disponibles en pharmacie depuis le 12 avril. Ils permettent de dépister le coronavirus par voie nasale et sont accessibles aux personnes asymptomatiques âgées de plus de 15 ans. Une fois le test réalisé, que faire s'il est négatif ? Et s'il est positif ?

Semblables aux tests PCR et antigéniques, ils fonctionnent grâce à une espèce de coton-tige avec lequel on effectue un prélèvement. Ce dernier s'effectue dans la narine et non pas tout au fond du nez, puis est mélangé à un réactif. Glissé dans une petite machine, il donnera un résultat en quelques minutes. Le ministère de la Santé a mis en ligne un tutoriel vidéo pour vous aider à réaliser ce test.

En revanche, si vous avez un doute sur vos symptômes, ou si vous êtes cas contact, n'utilisez pas d'autotest. Faites un test PCR ou antigénique.

Si votre autotest est positif, vous devez confirmer ce résultat avec un test PCR dès que possible, vous vous isolez immédiatement et prévenez vos cas contacts pour qu'ils s'isolent à leur tour, précise le ministère de la Santé. Si votre autotest est négatif, vous devez rester prudent et continuer de respecter les gestes barrières et le port du masque.

