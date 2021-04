Coronavirus : ce qui change dans la campagne de vaccination ce lundi

publié le 12/04/2021 à 13:17

La France a passé la barre des 10 millions de primo-vaccinées et ne compte pas s'arrêter là. Ce lundi 12 avril, le gouvernement souhaite passer à la vitesse supérieure en ouvrant la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans.

Le ministre de la Santé a précisé dans le Journal du Dimanche que toutes les personnes éligibles pourront recevoir l'AstraZeneca ainsi que le nouveau vaccin, qui arrive ce lundi en France : le Johnson & Johnson. Deux vaccins fonctionnant avec la même technologie à "vecteur viral". Pour cette nouvelle catégorie de population, "on invite les personnes à se tourner en priorité vers leur médecin généraliste, les pharmaciens et infirmiers", a également déclaré Olivier Véran, afin de privilégier les centres de vaccination pour les plus de 70 ans.

La France a décidé de réserver le vaccin anglo-suédois AstraZeneca aux personnes âgées de plus de 55 ans, évitant les personnes plus jeunes chez lesquelles des cas très rares de thromboses veineuses sont apparus.

Arrivée du vaccin Janssen

Ce lundi 12 avril marque surtout l'arrivée d'un quatrième vaccin : le Janssen, filiale européenne du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Ce vaccin ne nécessite qu'une injection en plus de pouvoir être stocké à des températures de réfrigérateur. Le vaccin est efficace à 66,9% contre la Covid-19, selon les experts de l'OMS et a également été testé contre les variants.

Le ministre de la Santé a déclaré que le pays recevrait dès ce lundi "200.000 doses" du Janssen "avec une semaine d'avance". Une bonne nouvelle puisque le pays va pouvoir commencer à utiliser les doses plus tôt. 600.000 doses du vaccin Johnson & Johnson sont attendues pour le mois d'avril.

Les délais entre les injections rallongés

Confronté à des problèmes d'approvisionnement en vaccin, le gouvernement a également décidé d'espacer le délai entre l'injection des deux doses pour le vaccin Pfizer/BioNTech et le Moderna. Ainsi, à compter du 14 avril, "pour toutes les premières injections" de vaccin à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna, "nous proposerons un rappel à 42 jours au lieu de 28 actuellement", a annoncé le ministre de la Santé. La Haute Autorité de santé avait déjà préconisé un allongement des délais en janvier dernier afin d'accélérer la campagne. Mais la France avait décidé de rester sur les premiers délais préconisés.

Cette nouvelle stratégie doit conduire à accélérer les premières doses et "nous faire gagner 1,8 million d'injections sur la seconde quinzaine de mai", a précisé Olivier Véran. Ces deux vaccins seront par ailleurs ouverts aux plus de 60 ans "à compter du 16 avril", a-t-il rappelé.

Une 2e dose de vaccin à ARN messager pour les vaccinés avec AstraZeneca

Enfin, depuis le vendredi 9 avril, les personnes de moins de 55 ans ayant déjà reçu une première dose de vaccin AstraZeneca vont recevoir une deuxième dose d'un vaccin à ARN messager, ont annoncé les autorités de santé. Cela fait suite à des cas très rares de thromboses veineuses apparus parmi de jeunes personnes vaccinées à l'AstraZeneca.



Quelque 533.000 personnes sont concernées par cette mesure, dont Olivier Véran, qui avait reçu sa première injection en février dernier. La deuxième injection se fera soit avec le vaccin Pfizer/BioNTech, soit avec le Moderna, avec une intervalle de 12 semaines entre les deux injections.