Coronavirus : quels sont les principaux symptômes de la Covid-19 ?

publié le 23/12/2020 à 06:30

À la veille des fêtes de fin d'année, beaucoup de Français s'interrogent : et si j'avais la Covid-19 ? Si j'étais porteur du coronavirus ? Surtout qu'avec le retour du froid et du mauvais temps, il est possible d'avoir d'autres affections... "Les symptômes principaux de la Covid-19 sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux", rappelle le ministère de la Santé.

Viennent ensuite, chez de nombreux malades, "la perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et la disparition totale du goût". Pour les cas les plus graves, il y a évidemment l'apparition de difficultés respiratoires qui peuvent nécessité une hospitalisation.

On observe aussi chez certaines personnes infectées des douleurs musculaires et des symptômes digestifs comme des nausées, vomissements ou diarrhées par exemple, selon la revue scientifique Frontiers in Public Health. L'Institut Pasteur explique que "l'installation des symptômes se fait progressivement sur plusieurs jours, contrairement à la grippe qui débute brutalement".

D'autres symptômes ont été observés plus récemment comme les orteils bleutés, une perte de cheveu, une surdité ou encore un hoquet insistant. Sur le site officiel maladiecoronavirus.fr, vous pouvez tester vos symptômes. En cas de doute, isolez-vous et réalisez un test de dépistage.