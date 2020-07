Coronavirus : pourquoi le bilan exact de l'épidémie est difficile à faire

publié le 22/07/2020 à 12:09

Santé publique France tient depuis le début de la crise du coronavirus un bilan des morts de la Covid-19. Or, le bilan exact reste difficile à connaitre : "le nombre de décès directement associés à l'épidémie de Covid-19 ne peut être déterminé précisément à cette étape", estime l'agence sanitaire.

Santé publique France a mis en ligne ce mercredi 22 juillet une étude portant sur la surveillance de la mortalité en France entre le 2 mars et le 31 mai. Elle déplore au cours de cette période 18.861 décès dans les hôpitaux et 10.335 décès dans les Ehpad et les établissements médicaux sociaux, soit 29.186 décès officiellement constatés.

Pourtant, ces chiffres restent à prendre avec des pincettes. Cette évaluation "est susceptible d'être surestimée" notamment parce que des décès en Ehpad comptabilisés sont pour certains des "suspicions de Covid-19." "En l'absence de tests PCR systématiques, certains décès déclarés ont probablement été à tort associés" au virus, prévient Santé publique France.

Un peu plus de 175.800 décès toutes causes confondues ont été estimés.





Autre point qui pose problème : les morts de la Covid-19 à leur domicile. Les auteurs de l'évaluation ont étudié les morts toutes causes confondues déclarées à l'état civil, pour quantifier "l'excès de mortalité" dû à l'épidémie. "Entre le 2 mars et le 31 mai 2020, un peu plus de 175.800 décès toutes causes confondues ont été estimés sur le territoire national. Ce nombre est supérieur de 25.030" au nombre attendu de décès, estimé à partir des observations des années précédentes, détaillent-ils.

Or, ces 25.030 décès ne correspondent pas systématiquement à la mortalité due à la Covid-19. La "période épidémique a produit plusieurs effets simultanés" qui ont pu influer sur la mortalité, selon l'étude, ce qui rend le nombre attendu de décès difficile à fixer. La hausse de la mortalité peut aussi être la conséquence "des retards de prise en charge" médicale et du "contexte anxiogène des conséquences sanitaires et économiques de l'épidémie, ou à l'isolement de personnes fragiles et âgées". Inversement, la réduction des déplacements et activités a fait baisser la mortalité (moins d'accidents de la route, d'accidents professionnels...).

Pas de réponse avant fin 2020

"Seules les données exhaustives des causes médicales de décès, collectées à partir de l'ensemble des certificats de décès, électroniques et papier, permettront de quantifier précisément l'excès de mortalité associé à l'épidémie", estime Santé publique France. La collecte et le traitement des certificats de décès papier "nécessitent plusieurs mois" et ils "ne pourront pas être analysés avant fin 2020".

Ce constat plaide pour "l'urgence de généraliser l'utilisation de la certification électronique des décès", "disponibles de façon réactive", réclame l'agence sanitaire. Ce mode de certification "n'était utilisé, début 2020, que pour 20% de la mortalité nationale, avec une forte hétérogénéité régionale", précise-t-elle.