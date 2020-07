Coronavirus : quelles villes imposent le port du masque dans la rue ?

publié le 21/07/2020 à 21:55

C'est presque impossible de continuer à s'en passer. Le port du masque est devenu obligatoire dans tous les lieux publics clos à partir du lundi 20 juillet. Une mesure prise par le gouvernement afin de limiter la contamination au coronavirus. Alors que l'épidémie semble montrer des signes de retour, certains élus locaux ont décidé d'aller plus loin et d'élargir l'obligation du port du masque. Dans certaines villes de France, il faut désormais le porter dans la rue.

Certaines villes ont commencé à durcir le ton pour leurs marchés en plein air. Le jeudi 16 juillet, la ville de Cannes (Alpes-Maritimes) prend la décision d'imposer le port du masques sur tous les marchés communaux. Le même jour, le Finistère fait de même pour les marchés de 26 communes, dont Brest, Concarneau, et Morlaix. Le lendemain, la préfecture ajoute 7 communes à la liste : Cléder, Crozon, Fouesnant, Névez, Penmarch, Quimper et Trégunc. En Bretagne, particulièrement touchée par la reprise de l'épidémie, le Finistère est le département avec le taux de reproduction du virus le plus important, rapporte France Bleu. Ils est à 3,1%, contre 1,2% au niveau national. Ailleurs en Bretagne, le préfet des Côtes-d'Armor a imposé le port du masque sur plus de 70 communes du littoral.

Le masque est aussi obligatoire sur les marchés non-couvert à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) depuis le 18 juillet, et sur celui du Cilaos à La Réunion depuis le 19 juillet.

À Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), le maire Antoine Parra (SE) a rendu le masque obligatoire jusqu'au 31 août dans les allées piétonnes du centre-plage et les marchés, mais sans prévoir de pénalités pour les contrevenants.

Obligés de porter un masque en centre-ville

D'autres villes ont carrément décidé d'imposer le masque dans tous les espaces publics. C'est le cas à Nice (Alpes-Maritimes) depuis le début du déconfinement. Le 13 mai, le maire Christian Estrosi a pris un arrêté municipal pour imposer le masque dans tous les lieux où la distanciation physique d'un mètre ne peut pas être respectée, et pour tous les événements organisés dans la commune.

Le samedi 18 juillet, la ville du Grau-le-Roi (Gard) impose à son tour le port du masque dans la rue. Après un premier arrêté municipal qui l'a imposé du 19 mai au 1er juin, le maire a décidé de réitérer l'interdiction face à l'afflux de vacanciers. Puis vient Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) : le masque y est obligatoire depuis le 20 juillet dans 31 rues du centre-ville, dans les aires de jeux des parcs et jardins municipaux, ainsi que sur les quais du port de Légué.

Ce mardi, La Rochelle (Charente-Maritime) a à son tour décidé de prendre une mesure similaire, comme l'avait indiqué le maire au micro de RTL. Le masque sera obligatoire à partir de mercredi "au sein du Vieux-Port et de l’hyper-centre", au moins jusqu'au 31 août.

Attention toutefois, ces mesures pourraient faire l'objet de recours. En effet, les préfectures et les communes doivent justifier les arrêtés pris pour rester dans la légalité. Juste avant le déconfinement, des mesures prises à Nice ou à Sceaux avaient ainsi été retoquées par le Conseil d'État.