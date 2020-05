Coronavirus : ce que nous apprennent les chiffres de la surmortalité

publié le 25/05/2020 à 18:00

Peu à peu, on commence à mesurer plus précisément la différence de réaction des pays face au nouveau coronavirus, et les conséquences sur la mortalité.

Parmi les différents critères, celui du nombre de décès est celui qui frappe le plus les esprits, mais pour autant, il ne faut jamais oublier de le rapporter à la taille de la population. Et de ce point de vue, le Financial Times publie une série de chiffres avec un critère intéressant : la surmortalité.

Quand on regarde ces chiffres, on voit qu'en France le nombre de morts avait progressé, au 8 mai dernier, de 33%. Un chiffre significatif puisqu'il signifie qu'en France entre le 15 mars et la mi-mai 2020 il y a eu un tiers de morts en plus qu'à la même période l'an dernier. Un chiffre bien meilleur qu'au Royaume-Uni (+67%), qu'en Italie (+55%), qu'en Espagne (+49%) et qu'aux Pays Bas (+50%).

L'exception de la Suède

Mais, certains pays ont des chiffres bien meilleurs qu'en France. C'est le cas de l'Allemagne et du Danemark (+7%), de l'Autriche (+11%), et du Portugal (+14%). À noter qu'en Norvège et en Islande, il n'y a pas eu de surmortalité. Globalement, ce sont les pays du Nord de l'Europe qui ont fait mieux, avec toutefois une exception, la Suède.

Le pays scandinave se démarque de ses voisins, avec un taux quasiment identique à celui de la France, 30% de surmortalité. C'est intéressant, parce que la Suède est l'un des rares pays qui a choisi de ne pas confiner. On voit qu'avec deux méthodes opposées, France et Suède arrivent à peu près au même résultat, une surmortalité équivalente, d'un tiers environ.

Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

