Coronavirus : non, la France n'a pas gardé le contrôle de l'épidémie

publié le 01/04/2021 à 09:47

Lors de son allocution mercredi soir, Emmanuel Macron a rappelé que "nous n’avons pas perdu le contrôle de l’épidémie". Mais peut-on vraiment l'affirmer ?

Non. Si on avait gardé le contrôle, on n'aurait pas besoin de fermer les écoles, de limiter les déplacements. Le Président est trop optimiste. Pour maîtriser la circulation du virus, tous les épidémiologistes vous diront qu’il ne faut pas dépasser 5.000 cas par jour (on est à 8 fois plus) pour pouvoir tracer les malades, remonter les chaînes de contamination et réussir l’isolement donc oui, nous avons perdu le contrôle de l’épidémie.

Sur les réanimations, le chef de l’Etat annonce l’ouverture prochaine de lits pour arriver à 10 000 lits disponibles. C’est ambitieux, car 10.000, c’est deux fois plus de lits qu’avant la crise. Aujourd’hui, plus de 5.000 lits sont déjà occupés par des malades, 7.500 sont prêts à en recevoir.

Quels renforts pour les hôpitaux ?

Pour créer 2.500 lits supplémentaires et arriver à 10.000, il faut de la place dans les services (les hôpitaux ne sont pas extensibles), il faut du matériel et de médicaments (contrairement à la première vague, en mars 2020, vague, ça ne semble pas être un problème) et des bras (et là, c’est compliqué dans le secteur public comme dans le privé.

Certes, en déprogrammant, on libère du personnel et des blocs opératoires transformés en salles de réanimation, mais cela ne suffit pas. La loi impose 2 infirmiers pour 5 patients. Le président va faire appel à des renforts. Combien ? Comment ? On ne sait pas.

Et ce n’est pas en ouvrant des lits que l’on va reprendre le contrôle de l’épidémie. L’objectif devrait avant tout être de ne pas remplir les lits de réanimation et donc freiner la circulation du virus.

Un objectif de vaccinations réalisable ?

Emmanuel Macron a répété son objectif de vacciner tous les adultes qui le souhaitent avant la fin de l'été ? Est-ce réaliste ?

Il faut toujours se méfier des objectifs à moyen terme car nous dépendons des engagements des laboratoires. Mais ce qui est sûr, en avril, on va recevoir 12 millions 200 mille doses, 4 millions de plus qu’en mars, l’objectif de 10 millions de personnes mi-avril est atteignable.

Ensuite, il faut que les méga-centres montent en cadence. En ouvrant 7 jours sur 7 à partir du 15 avril, les 60/70 ans vont être éligibles, puis les 50/60 ans mi-mai, puis les – de 50 ans mi-juin.



Oui, le télétravail est efficace

4 jours de télétravail sur 5 : c’est désormais la doctrine dans toute la France, et pas seulement dans 19 départements, car c’est la mesure la plus efficace, dit Emmanuel Macron ? Qu'en est-il vraiment ?



Selon l’étude COMCOR de l’Institut Pasteur, on se contamine dans 80% des cas à l’intérieur fenêtres fermées, lors des repas partagés à la maison (42%), mais aussi avec des collègues, dans l’entreprise (dans 15% des cas).



Mais cette étude montre aussi que le télétravail total réduit de 30% le risque, 24% pour le télétravail partiel. Notamment parce qu’une fois sur 2 au travail, la personne qui a transmis le virus avait des symptômes. On le répète, au moindre doute, il faut rester chez soi. Donc oui, le télétravail est un frein très important…avec la réduction des rencontres entre amis ou en familles.